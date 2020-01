Maria Flor Pedroso demite-se da direção da RTP

Maria Flor Pedroso e os restantes membros da direção da RTP demitiram-se esta segunda-feira após a polémica com Sandra Felgueiras e o programa 'Sexta às 9'.





Em causa está um relato feito pela coordenadora do programa, a 11 de dezembro, numa reunião com o Conselho de Redação (CR) a propósito do programa sobre o lítio, em que adiantou que o "Sexta às 9" estava a investigar suspeitas de corrupção no âmbito do processo de encerramento do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), que passava pelo alegado recebimento indevido de "dinheiro vivo".Nesse âmbito, Sandra Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de ter transmitido informação privilegiada à visada na reportagem [diretora do ISCEM, Regina Moreira], o que a diretora de informação da RTP "rejeitou liminarmente".Maria Flor Pedroso garantiu que "nunca" informou a diretora do ISCEM sobre a investigação.