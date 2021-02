Maria José Valério internada no Hospital de Santa Maria com Covid-19

Maria José Valério, que interepreta a 'Marcha do Sporting', está internada desde sábado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima do Covid-19. A conhecida sportinguista terá sido infetada na 'Casa do Artista', onde reside e onde, no início do mês, foi detetado um surto do novo coronavírus, que conduziu à morte de, pelo menos, seis residentes.





Segundo o Correio da Manhã, Maria José Valério encontra-se estável e o seu estado de saúde não inspira cuidados.A cantora, de 87 anos, foi 'obrigada' a deslocar-se ao Hospital de Santa Maria, depois de uma das enefermeiras da Casa do Artista ter informado a família de que Maria José Valério se recusava a tomar a medicação que lhe era receitada pelo médico da instituição. Inicialmente, recusou-se a ir à unidade hospitalar e só quando, finalmente, acedeu, é que lhe terá sido diagnosticada a infeção com Covid-19.