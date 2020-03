Mário Centeno: «A contenção está a levar a economia a tempos de guerra»

"A contenção está a levar a nossa economia a tempos de guerra", disse esta quarta-feira de manhã, Mário Centeno, ministro das Finanças, na apresentação de um novo pacote de medidas de apoio à economia, por causa da pandemia de Covid-19. Entre outros apoios, as empresas poderão adiar o pagamento de impostos e contribuições sociais, em termos mais flexíveis do que os que tinham sido previstos até agora.



O conjunto das medidas anunciadas significa estímulos de 9.200 milhões de euros, frisou Mário Centeno, e o esforço de aumento de liquidez representa 17% do PIB trimestral. Sobre o impacto previsível da pandemia no crescimento do PIB e no saldo orçamental, Centeno não adiantou pormenores, reforçando que o momento e de elevada incerteza.





Ainda assim e face às medidas anunciadas, Mário Centeno admitiu apresentar um Orçamento Retificativo, caso se venha a revelar necessário. "O Orçamento tem um conjunto de mecanismos que vão ser utilizados. Esgotadas essas folgas, não há nenhuma questão que possa impedir que se adapte o Orçamento através de um Orçamento Retificativo", disse o governante, assegurando que o Executivo está "disponível para considerar extensões ou revisões desta estratégia"."Não estamos em tempos normais, em termos de pôr em causa estas medidas e os retificativos servem para isso", reforçou Centeno. Do mesmo modo, a liquidez que o Estado tem disponível "serve para ser usada", nomeadamente a almofada que está nos cofres públicos do IGCP. "Ceder liquidez às empresas, trabalhadores e famílias - é essa a função do Estado e neste momento está totalmente preservada", assegurou.Centeno recuperou ainda a frase de Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, quando na grande crise financeira e de dívidas soberanas disse: "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e o que for necessário para enfrentar esta pandemia".