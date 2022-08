Mário Cunha, ex-jogador do Varzim, morre aos 31 anos

O ex-jogador do Varzim e do Cerveira Mário Cunha morreu, esta segunda-feira, aos 31 anos. As causas ainda são desconhecidas.O anúncio foi feito pelo Varzim Sport Clube e pelo Clube Desportivo de Cerveira através das redes sociais. Os clubes manifestaram "profundo sentimento de pesar".Mário deixou o futebol em 2020, após duas épocas no Cerveira. O futebol já era também uma paixão do pai, que chegou a ser treinador do Esposende, Vianense, Famalicão e Varzim.