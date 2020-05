Mário Ferreira investigado pela PJ e pelo Fisco

O empresário Mário Ferreira, dono da empresa Douro Azul, é um dos alvos da investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária em dois processos judiciais relacionados com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Mário Ferreira, agora candidato à compra de 30 por cento da TVI, negócio a que concorre com a Cofina, não foi ainda constituído arguido em nenhum dos casos em curso.

O processo da Autoridade Tributária é o mais recente e foi aberto na sequência de uma certidão extraída do inquérito em curso na Polícia Judiciária, sob a direcção do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). A SÁBADO apurou que nesta investigação são visadas algumas alienações de património dos estaleiros e a utilização de uma empresa de Mário Ferreira instalada na ilha de Malta.



Sábado