Mário Machado sai em liberdade com apresentações quinzenais

Mário Machado saiu em liberdade com apresentações quinzenais às autoridades, decidiu esta sexta-feira o juiz de Instrução Criminal. "É uma vitória para mim mas é uma derrota para a democracia", sublinhou o militante de extrema-direita após conhecer a medida de coação."Não estão reunidas as condições para eu exercer o meu direito à liberdade de expressão. A partir de hoje vou-me retirar das redes sociais", referiu Mário Machado à saída do tribunal. O antigo líder da Nova Ordem Social - partido de extrema-direita - diz-se impedido de continuar ativo na vida política e que o juiz o queria manter na prisão durante oito anos por um texto que escreveu nas redes sociais. "Nunca em democracia se viu uma coisa desta forma", atirou Mário Machado.No final da intervenção à imprensa, Mário Machado citou Voltaire: "É perigoso estar certo quando o Governo está errado" e fez uma saudação nazi, antes de ir cumprimentar alguns conhecidos que o esperavam à porta do tribunal.Em declarações à saída do tribunal, o advogado de Mário Machado referiu que o cliente está "satisfeito" e não havia matéria suficiente para uma moldura penal que enquadrasse a prisão preventiva.O militante de extrema-direita e antigo líder do partido Nova Ordem Social foi detido esta semana por posse de arma ilegal na sequência de uma investigação por suspeita de crime de incitamento ao ódio e violência. Mário Machado está a ser investigado pela Polícia Judiciária por suspeitas de disseminas ódio racial e incentivar à violência através das redes sociais.