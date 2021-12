Marta Temido diz que prevalência da variante Ómicron pode chegar aos 80% no final do ano

Aministra da Saúde Marta Temido referiu-se à variante Ómicron como um novo problema, no combate contra a pandemia. "Temos uma nova dificuldade e precisamos de a enfrentar em conjunto. É a variante Ómicron.""Com base no método de estimativa, sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20% sabendo-se que poderá ter prevalência de 40% na semana do Natal e de 80% na semana do final do ano. Sabemos ainda pouco sobre esta variante: a transmissão, gravidade e transmissão comunitária. É mais transmissível que variante Delta com duplicação de casos de um a dois dias na África do Sul e um a três dias na Dinamarca", afirmou.O INSA estima tempo de duplicação em dois dias, adianta Temido. Tem uma aparente menor gravidade da doença e menor letalidade, com diminuição da efetividade vacinal."Precisamos de repetir e cumprir lições aprendidas. Sobre vacinar, temos feito intensificação do processo vacinal e este fim de semana começaremos a vacinar meninos dos 11, 10 e nove anos", recordou a ministra da Saúde. "É importante que os pais dos meninos se aconselhem e subscrevam."A ministra apelou à utilização de máscara como meio individual de proteção e de proteção dos outros, bem como à realização de testes antes de eventos sociais, assoicados ao Natal e fim do ano. Sobre o uso de máscara na rua, Temido frisou que Portugal manteve o seu uso em espaços fechados, ao contrário de outros países. "A experiência do país tem sido de adesão dos cidadãos à proteção dos outros, e é um valor que vale a pena preservarmos, mantendo a ideia que é um ato que protege a todos e importa respeitar."Devem evitar-se o mais possível contactos sociais em espaços com aglomerações. Quanto ao período de contenção entre 2 e 9 de janeiro, "não pode ser visto como momento de compensação, mas como reforço do que somos chamados a fazer daqui até lá".Temido frisa ainda a importância do arejamento dos espaços. "Recordo que a vacinação nos protege contra a doença grave, mas são as medidas nao farmacológicas que permitem controlar o número de transmissões. Estamos perante uma variante muito mais transmissível."João Paulo Gomes também abordou a maior transmissibilidade da variante. "A sua expressão a nível das hospitalizações ainda é uma grande incógnita", disse. A gravidade parece ser igual ou menor: sobre as vacinas, há redução da efetividade quanto a infeção sintomática por Ómicron, mas os estudos são muito recentes e com uma grande incerteza (devido à amostra de casos pequena). Com a substituição da Alpha pela variante Delta, a efetividade da vacina não reduziu muito quanto às hospitalizações, recordou. Caso a vacina não tenha a performance desejável, podem ser adotadas novas medidas. "Se tiver boa proteção contra hospitalização, teremos número de casos muito elevados, mas hospitalizações podem manter-se abaixo dos níveis de alerta."