Marta Temido alertou que o primeiro desafio face à campanha de vacinação da covid-19 será o de "alguma escassez".





"Não temos ainda números fechados sobre a quantidade de vacinas entregues na primeira fase. O primeiro desafio vai ser gerir alguma escassez porque sabemos há muitos meses que num primeiro momento, ela será escassa", afirmou."Temos que ser pacientes e perceber que há passos que não podemos subestimar nem desvalorizar como as reuniões técnicas da Agência Europeia do Medicamento para a garantia que as vacinas são seguras, eficazes e de qualidade", continuou a ministra, que ainda tem apenas estimativas acerca do número de vacinas que estará disponível em Portugal.