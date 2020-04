Martunis junta mais de 10 mil euros com leilão da camisola de Cristiano Ronaldo

Martunis chegou-se à frente para ajudar todos os que estão a ser afetados pelo novo coronavírus em Banda Aceh, na Indonésia, e angariou... 10.594 euros. O menino indonésio, que sobreviveu ao tsunami que abalou o seu país vestido com as cores da Seleção Nacional, leiloou a camisola do Real Madrid que Cristiano Ronaldo lhe deu e anunciou esta sexta-feira qual tinha sido a licitação vencedora.





Foram 180 milhões de rupias da Indonésia, equivalentes aos já referidos mais de 10 mil euros, que Martunis vai agora doar para ajudar as famílias afetadas pela Covid-19, como o próprio jovem partilhou nas redes sociais logo quando detalhou as intenções deste leilão.