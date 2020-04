Máscaras podem ser usadas "em espaços interiores fechados e com várias pessoas", diz Marta Temido

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que a Direção Geral da Saúde emitiu uma nova norma sobre o uso de máscaras em comunidade. Destacando o facto de existirem três tipos de máscaras e as medidas já definidas para o uso das mesmas, durante a conferência de imprensa diária depois de revelados os dados mais recentes da pandemia covid-19, a governante





ode ser considerada a sua utilização por qualquer pessoa em espaços interiores fechados e com várias pessoas"

"O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças definiu que, face à ausência de efeitos adversos do uso de máscara, p", disse Marta Temido, ressalvando sempre a necessidade de esta máscara comunitára ser uma medida complementar de contenção da doença.Portugal regista hoje 535 mortos associados à covid-19, mais 31 do que no domingo, e 16.934 infetados (mais 349), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida pelo Centro (123), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos. O boletim regista quatro óbitos nos Açores.

Relativamente a domingo, em que se registavam 504 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 6,2% (mais 31).



De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 16.934 casos confirmados, mais 349, o que representa um aumento de 2,1% face a domingo.