Máxima online estreia site renovado

A Máxima tem a partir desta quinta-feira um site renovado. Estilo, cosmética, cultura e lifestyle vão conviver com temas de atualidade, como a sustentabilidade, a igualdade de género ou a diversidade.

"Nesta nova fase, vamos continuar a antecipar tendências e a dar a conhecer personalidades de várias esferas, sempre com um olhar irreverente", diz a nova diretora da Máxima, Rosário Mello e Castro numa mensagem aos leitores da revista digital.

O título, que tem mais de três décadas de história e é desde a sua fundação um símbolo do jornalismo feminino em Portugal, vai continuar a ser uma referência, agora online e em diferentes plataformas.

Entre os conteúdos que pode encontrar no site da publicação do grupo Cofina estão histórias de mulheres cujas vidas se transformaram durante a pandemia; um editorial de moda em movimento para a nova estação e ainda os segredos de alguns dos objetos pessoais de Amália, das joias aos vestidos, agora que se celebra o centenário do nascimento da fadista.