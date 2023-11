'Máxima' regressa às bancas para comemorar 35 anos

Maria Elisa, colaboradora de longa-data da Máxima, conversa com Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, em frente ao quadro O Impostor, de Paula Rego, no renovado MAC/CCB, abordando temas tão relevantes como o movimento #Metoo e a igualdade de género em Portugal.



O momento é de debate e reflexão também com A Garota Não, Erika Lust ou Soraia Chaves, com quem contámos nesta edição especial, para entrevistas inéditas. Num artigo de Patrícia Domingues dedicado ao estilo a par da idade, convidámos Helena Assédio, Lili Caneças, Ivvi Romão, Madalena Abecasis e Aviva Obst, para partilharem connosco os seus truques de estilo. No domínio da investigação, contamos com um artigo de Tiago Manaia sobre abuso e assédio nos castings de atores em Portugal, com testemunhos de Mina Andala e Bernardo de Lacerda.



No comportamento, tanto dedicamos um tema especial à insistência do patriarcado em contribuir para uma purificação aparente da vagina - balanço feito por Clara Drummond - mas também entregámos a Teresa Gens a missão de investigar em que ponto estamos nos números e no debate da violência no namoro. Isabela Figueiredo partilha fotografias suas inéditas, captadas há mais de uma década, junto de uma reflexão sincera, lindíssima e essencial sobre a relação que temos com o corpo.



Na Moda e na Beleza, fazemos balanços e arriscamos naquelas que são as tendências de 2023 (com a mira em 2024). Mas também pensamos de que modo o mundo da cosmética, está mais virado agora para a diversidade, para o bem-estar e para a saúde mental.



Com o desaparecimento dos títulos em papel dedicados às causas femininas - um espaço que a Máxima ocupa no online, hoje - regressamos às bancas para uma edição especial de aniversário que celebra os 35 anos da revista.Nesta edição para guardar, trazemos um balanço equilibrado entre passado e futuro, sempre a par do presente, como o provam as mulheres que elegemos para celebrar connosco um título histórico, fundado em outubro de 1988. Arrancamos com um manifesto escrito pela escritora franco-marroquina Leïla Slimani, celebramos os designers de Moda do momento - portugueses, como Constança Entrudo e António Castro, e internacionais, como, como Julien Dossena, que concedeu uma entrevista exclusiva à Máxima - e fazemos uma reflexão sobre género com mulheres de diferentes gerações, entre elas Joana Vasconcelos, Gisela Casimiro, Patrícia Reis ou Julieta Monguinho - um levantamento da jornalista Maria João Martins.