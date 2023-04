McDonald's fecha portas dos escritórios antes de despedir trabalhadores

A McDonald's fechou temporariamente as portas dos escritórios nos EUA, numa altura em que a cadeia de "fast food" se prepara para informar os trabalhadores sobre o plano de despedimentos, avança o Wall Street Journal (WSJ). Assim sendo, os funcionários serão notificados do seu despedimento de forma virtual e em casa.O WSJ cita um email enviado aos trabalhadores nos EUA e também a alguns fora do país. A McDonald's pede aos trabalhadores que fiquem em teletrabalho entre esta segunda-feira e quarta-feira."Durante a semana de 3 de abril, vamos comunicar as as principais decisões relacionadas com as funções e níveis dos trabalhadores em toda a organização", revelou a empresa com sede em Chicago no referido e email.A McDonald's pediu ainda aos trabalhadores que cancelem as reuniões marcadas com pessoas e entidades externas à empresa.Até ao momento não foi divulgado o número de trabalhadores que será despedido, sendo esperado que esta segunda-feira já comecem a ser anunciados os cortes de postos de trabalho.A cadeia de "fast-food" afirmou em janeiro que iria rever os seus quadros, de forma a renovar a sua estratégia, o que poderia levar a anunciar despedimentos em algumas áreas de trabalho e, por outro lado, a aumentar o número de pessoas em outros segmentos da companhia.