Quase oito anos depois de ter voltado a fazer desportivos, a McLaren Automotive acaba de chegar aos 15 mil automóveis fabricados. Segundo a marca britânica este número redondo chega apenas um ano e meio depois de superada a barreira das 10 mil unidades.

A marca, que em 2017 voltou a bater – pelo quarto ano consecutivo – o recorde de vendas anuais, com 3.340 automóveis vendidos, tem mostrado um crescimento sólido e desde de 2016 que foi "obrigada" a criar um segundo turno de produção, que permitiu passar dos 10 para os 20 automóveis produzidos diariamente.

"Alcançar 15 mil automóveis fabricados é um marco importante para a McLaren Automotive e chega só 18 meses depois de passar a barreira dos 10 mil veículos, o que mostra o aumento quer da procura quer da produção", afirmou Mike Flewitt, CEO da fabricante com sede em Woking.

Recorde-se que esta etapa da McLaren começou em 2010, ano em que a McLaren Automotive foi fundada e substituiu a McLaren Cars, fundada em 1985 por Ron Dennis, e em 2011, com a inauguração do McLaren Production Centre. Seguiu-se o lançamento do McLaren MP4-12C Coupé e, um ano mais tarde, do MP4-12C Spider.

Agora, sete anos depois do lançamento do MP4-12C, a marca celebrou esta meta das 15 mil unidades vendidas com o modelo mais vendido da sua gama, o 570S Spider. A unidade número 15.000 saiu da linha de produção na passada sexta-feira, dia 25 de Maio, e foi decorada com a cor "Curacao Blue".

Este desportivo, que pertence à gama "Sport Series" da marca britânica, conta com um bloco V8 biturbo de 3,8 litros que debita 570 cv de potência e 600 Nm de binário máximo. Este motor surge associado a uma caixa automática de sete velocidades e dupla embraiagem e passa dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos, sendo que a velocidade máxima está fixada nos 328 km/h.





Autor: Aquela Máquina