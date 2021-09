Medalhista olímpico americano declara-se culpado pela invasão ao Capitólio

O ex-nadador e medalhista olímpico norte-americano, Klete Keller, declarou-se culpado, esta quinta-feira, de uma acusação que o indiciava como um possível obstrutor dos procedimentos oficiais do Governo, através da participação na invasão ao Capitólio em Washington, em janeiro passado, que causou a morte de cinco pessoas.





Keller, que competiu nos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008, foi, que apresentou imagens de um vídeo em que o nadador surge entre os que invadiram o edifício da capital americana.Como parte de um acordo alcançado entre os advogados de defesa do atleta e o tribunal, Keller admitiu ser culpado de uma das sete acusações em que se vê envolvido e, além disso, o ex-nadador aceitou cooperar com o departamento de justiça, o que inclui testemunhar em outros julgamentos.O crime de obstrução de procedimentos oficiais pode acarretar uma pena de prisão de 20 anos, mas em média as condenações duram entre 21 e 27 meses.Durante a carreira, Klete Keller conquistou duas medalhas de ouro e cinco no total durante as suas participações nos Jogos Olímpicos de Sidney, Atenas e Pequim.