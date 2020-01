Médico agredido por jovem em Lisboa ao recusar passar baixa

Um médico de 66 anos foi agredido por um utente, um jovem de 21 anos, esta terça-feira, dia 31 de dezembro, no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa.





Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o conflito entre médico e paciente ocorreu quando o profissional de saúde se recusou a passar um atestado de baixa ao jovem.O suspeito terá confirmado que atirou coisas da secretária para o chão. Já o médico alega que foi agredido. A PSP confirmou a ocorrência, no entanto, até ao inicio da manhã desta quinta-feira, não havia queixa formal feita por parte do médico.O homem de 66 anos recusou tratamento hospitalar no momento, afirmando que poderia ir, se precisasse, pelo próprios meios, de acordo com a mesma fonte.Antes da intervenção policial, um vigilante acalmou os ânimos. Foi feito auto de notícia remetido para o Ministério Público, para investigação.O alerta ocorreu cerca das 15h18.