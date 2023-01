Médicos denunciam más práticas no serviço de cirurgia do Amadora-Sintra

Dois médicos do Hospital Amadora-Sintra denunciaram um conjunto de 22 doentes que terão sido vítimas de más práticas clínicas por parte da equipa do Serviço de Cirurgia Geral. Segundo escreve o jornal 'Expresso' em causa estão casos de cirurgias a tumores que não existiam ou uma hérnia que permaneceu no doente depois de uma operação.Os casos aconteceram todos no ano passado e os dois cirurgiões apresentaram queixa à administração do hospital, que indicou ao semanário ter aberto um "processo de inquérito para o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades".