Médicos pedem confinamento igual ao de março porque já "não conseguem salvar todas as vidas"

A Ordem dos Médicos alertou esta segunda-feira que as medidas de restrição em Portugal têm de ser agravadas pois a linha vermelha da pandemia no país já foi ultrapassada e a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde é "brutal".

Tendo em conta a situação de emergência, o Bastonário da Ordem dos Médicos e o seu Gabinete de Crise emitiram um comunicado com um conjunto de 10 propostas (ver lista completa em baixo) para responder à crise e à "ausência de medidas robustas por parte de quem tem a responsabilidade política de tomar decisões".

Entre elas destaca-se a implementação "sem reservas e com a maior brevidade de um confinamento geral, no mínimo semelhante ao que ocorreu em março/abril de 2020, aquando da primeira onda da pandemia, com uma situação muito menos severa".

A Ordem dos Médicos entende que "já perdemos demasiado tempo" e "é inaceitável continuar nas meias medidas e meias verdades" e "dizer que está tudo bem, quando não está".

"Dizer que estamos a atingir a linha vermelha quando já a ultrapassámos há muito", acusa a Ordem dos Médicos, assinalando que "os profissionais de saúde neste momento têm de tomar decisões complexas e muito difíceis em contexto de medicina de catástrofe e de estabelecimento de critérios de prioridade e não conseguem salvar todas as vidas".

Numa altura de "pressão brutal sobre o SNS (…) precisamos com urgência de proteger os doentes, os profissionais de saúde, toda a população portuguesa".

"Ninguém pode continuar, por más decisões políticas, a tolerar a morte silenciosa de quem não consegue gritar", acrescenta.