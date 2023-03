Medina anuncia demissão de "chairman" e CEO da TAP

Luís Manuel da Silva Rodrigues, atual CEO da SATA, foi o nome escolhido pelo Governo para substituir o chairman e CEO da TAP. O anúncio do novo responsável da TAP foi anunciado esta segunda-feira pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba. Já a exoneração de Christine Ourmières-Widener e de Manuel Beja foi anunciada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.Após às conclusões finais da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), o Governo decidiu exonerar o chairman e CEO da TAP.Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, foi demitida como secretária de Estado do Tesouro depois de se ter sabido que em fevereiro negociou uma rescisão por acordo e que recebeu 500 mil euros. A indemnização, prevista num acordo que as partes concordaram em não divulgar, levanta dúvidas jurídicas à luz do Estatuto do Gestor Público. Não só pelos termos do acordo, mas porque meses depois de ter recebido a compensação, a gestora foi nomeada para a presidência da NAV.A IGF concluiu que o acordo é nulo e Medina já indicou que vai instruir a TAP para tomar todas as diligências para recuperar o valor da indemnização.