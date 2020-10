Menina de 10 anos com Covid-19 desenvolve doença de Kawasaki. É o segundo caso em Portugal

Síndrome de Kawasaki é uma patologia inflamatória dos vasos sanguíneos (vasculite) que afeta crianças e pode ainda provocar febre prolongada, conjuntivite, inflamação das membranas mucosas e linfadenopatia.

Uma menina de 10 anos de Pevidém, Guimarães, está internada no Porto após ter testado positivo à Covid-19. De acordo com o jornal local Guimarães Digital, a criança esteve nos cuidados intensivos após ter recebido o resultado ao teste no dia 12 de outubro com sintomas ainda da doença de Kawasaki. A menina encontra-se a recuperar. A mãe já foi testada e deu negativo. Já os resultados do pai ainda não são conhecidos estando por isso em isolamento.