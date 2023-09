Mercado automóvel nacional cresce 34% até agosto

O registo de veículos automóveis novos em Portugal ascendeu a 15.702 viaturas em agosto, o que representa um crescimento de 17,7% face a igual mês do ano passado, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros o número de matrículas cifrou-se em 13.050, uma subida de 14,1%. Já nos comerciais ligeiros o crescimento foi de 31,4%, para 1.912 unidades. Nos pesados, as 740 viaturas registadas ficam 64,8% acima dos valores de agosto de 2022.Em termos acumulados, o mercado apresenta um crescimento de 33,8%, para um total de 161.807 unidades.Os ligeiros de passageiros matriculados nos primeiros oito meses do ano ascendem a 139.279, mais 36,8% do que no período homólogo. Os ligeiros de mercadoria apresentam uma subida de 17,7%, para 17.788 unidades, enquanto os pesados registados totalizam 4.740 viaturas, um crescimento de 20,4%.