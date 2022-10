Mercadona aumenta em 11% o salário de entrada em Portugal para mais de 1.000 euros

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, contando atualmente com 36 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém e, desde terça-feira passada, também em Viseu. No ano passado, a rede espanhola de supermercados registou, em território português, um volume de vendas de 415 milhões de euros e pagou 62 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Gaia, tendo finalizado o ano com uma equipa de 2.500 colaboradores e um investimento em Portugal de 110 milhões de euros. Leia o artigo completo no Negócios