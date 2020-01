Metro de Lisboa com serviço na passagem de ano até às 4 horas da manhã

O Metropolitano de Lisboa vai funcionar até às 4 horas da manhã na noite de passagem de ano, e apenas nas linhas Azul e Verde, adiantou a empresa em comunicado.

Na madrugada de 31 de dezembro para 1 de janeiro o metro irá manter abertas várias estações naquelas duas linhas. Segundo adiantou, entre a 1:00 e as 4:00 da manhã estarão abertas ao público na linha Azul as estações da Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado e na linha Verde as de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré.

Na mesma nota, o Metropolitano diz ainda que devido aos festejos agendados para a Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço (linha Azul) irá encerrar às 18h00 destas terça-feira, reabrindo às 6h30 do dia 1 de janeiro, sugerindo como alternativas as estações do Cais do Sodré ou Baixa Chiado.

A empresa salienta ainda que o novo tarifário só será aplicado a partir das 6:30 de dia 1 de janeiro. Nas duas últimas passagens de ano, o metro da capital funcionou durante toda a noite nas linhas Azul, Verde e Vermelha.