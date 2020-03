Michael Bloomberg desiste da corrida à presidência dos EUA e vai apoiar Joe Biden

Michael Bloomberg anunciou esta quarta-feira que vai suspender a sua campanha nas primárias do Partido Democrata, avança a própria Bloomberg. O multimilionário desiste assim da corrida à presidência dos Estados Unidos da América e apoia o antigo vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Depois de gastar centenas de milhões de euros na sua campanha presidencial de 2020, o antigo mayor teve esta terça-feira uma derrota estrondosa, conseguido apenas eleger 12 delegados na "Super Terça-feira".



Bloomberg foi o último a anunciar a candidatura às primárias democratas. Fê-lo apenas em novembro do ano passado, quando todos os outros candidatos já tinham a sua campanha a meio caminho e já haviam, inclusive, desistências. Por isso, optou por não fazer campanha nos primeiros estados a ir a votos, colocando todas as fichas numa "Super Terça-Feira" que elegia um terço de todos os delegados responsáveis pela nomeação do candidato que defrontará Donald Trump na eleição nacional para chegar à Casa Branca.