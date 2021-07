Michael Lewis, o empresário bilionário que casou com a sobrinha da princesa Diana

A união entre a realeza e o mundo dos negócios não é novidades, mas há largos meses que não se assistia a um casamento real tão luxuoso nem tão opulento como foi o de Lady Kitty Spencer e Michael Lewis. Basta pensar que noiva usou, ao todo, cinco vestidos Dolce & Gabbana, e a união aconteceu na romântica e distinta Villa Aldobrandini, em Roma. Ela é filha de Earl Spencer, irmão da princesa Diana, mas quem é ele? Pergunta-se o mundo inteiro, que ainda se pasma com a diferença de idades entre os noivos, apesar de isso ser absolutamente redundante. Leia o artigo completo no Must.