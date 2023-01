Microsoft vai dispensar 10 mil trabalhadores até março

A Microsoft confirmou esta quarta-feira que vai dispensar cerca de 10 mil trabalhadores até ao final do terceiro trimestre fiscal de 2023, que finda a 31 de março. A redução da força de trabalho vai custar à empresa 1,2 mil milhões de dólares que serão refletidos no segundo trimestre fiscal do exercício, o que terá um impacto negativo de 12 cêntimos no lucro por ação. Negócios contactou a Microsoft para saber se a operação em Portugal, onde a multinacional emprega mais de 1.400 pessoas, será afetada, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.