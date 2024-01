Microsoft vai dispensar 1.900 trabalhadores na área de 'gaming'

Os lay-off no setor da tecnologia continuam. A Microsoft vai dispensar 1.900 trabalhadores na divisão de jogos online, cerca de 8% da força de trabalho nesta área, avança esta quinta-feira a Bloomberg.De acordo com o meio de comunicação, que cita um email enviado aos trabalhadores, os cortes abrangem também a Activision Blizzard, que a tecnológica adquiriu por 69 mil milhões de dólares."Juntos, definimos prioridades, identificamos áreas de sobreposição, e asseguramos que estamos alinhados nas melhores oportunidades de crescimento", escreveu Phil Spencer, responsável pela área de "gaming" na Microsoft, na nota em causa.Em maio do ano passado, a empresa l evou a cabo uma reestruturação interna em Portugal que implicou despedimentos, tal como confirmou a própria na altura ao Negócios. A nível global, a companhia dispensou mais de 10 mil trabalhadores.De acordo com a plataforma Layoffs.Fyi, que desde a pandemia monitoriza os despedimentos neste setor, foram 82 as empresas do setor da tecnologia a anunciar despedimentos desde o início deste ano, com o número de trabalhadores afetados a superar os 23 mil.