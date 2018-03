Miguel Almeida, presidente da NOS, mostrou-se insatisfeito com a associação do futebol a temas que não têm a ver com "as emoções positivas".



A NOS tem uma forte ligação ao futebol, sendo nomeadamente o patrocinador principal da primeira liga nacional, além de acordos com vários clubes. Miguel Almeida diz que não vai haver alterações em relação a isso, porque "temos compromissos e não saimos dos compromissos a meio". E, por isso, garante que cumprirá esses acordos.



Continuar a ler Mas deixa o aviso: "preferia que no futebol se falasse pela positiva. Foi o que nos levou a esta associação, que tem a ver com as emoções positivas que tem a ver com a nossa marca, que se associa a essa festa. É nessa perspectiva que queremos associar-nos ao futebol".



Por isso, dizendo ser um desabafo, Miguel Almeida afirmou, na conferência de imprensa de apresentação de resultados: "a partir do momento em que se discute menos esse tipo de emoções não é regojizo para nós". Mas garante que por cumprir acordos, o compromisso com o futebol da NOS "é de longo prazo".



Autor: Alexandra Machado/Negócios





