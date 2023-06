Miguel Sousa Tavares reforça Record

A partir de amanhã, Record passa a contar com um reforço de peso. A opinião desassombrada de Miguel Sousa Tavares estará nas nossas páginas todas as quartas-feiras. O conhecido, reputado e premiado jornalista, editor, escritor e comentador político, de 70 anos, oferece-nos toda a sua capacidade de análise, experiência e espírito crítico, não fugindo aos temas mais polémicos do desporto.





Adepto assumido do FC Porto, Miguel Sousa Tavares escreverá sobre a atualidade dos dragões, como vai acontecer já amanhã, mas não deixará também de se pronunciar sobre as questões mais marcantes do dia a dia dos outros clubes. Não perca. Todas as quartas-feiras. Miguel Sousa Tavares está em