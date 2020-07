Milionários pedem impostos mais altos para "pagar conta" do vírus

Dezenas de milionários dos Estados Unidos e de seis outros países estão a dirigir uma mensagem pouco usual aos respetivos governos: "taxem-nos".





O grupo "Milionários pela Humanidade" conta com 80 indivíduos abastados, entre os quais a herdeira da Walt Disney, Abigail Disney, e o antigo diretor da BlackRock, Morris Pearl (nas fotos). Estes estão a pedir um aumento de impostos sobre a sua fortuna de forma a ajudar a pagar os biliões que os governos estão a dispender em programas de combate à covid-19."Hoje, nós, os milionários e bilionários signatários, pedimos aos nossos governos que aumentem os impostos sobre pessoas como nós. Imediatamente. Substancialmente. Permanentemente", lê-se na carta aberta. "Nós não vamos repor stocks nas mercearias ou entregar comida porta a porta. Mas temos dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que é desesperadamente necessário agora."A carta surge antes da reunião do G20 que vai realizar-se no próximo fim de semana, e não é a primeira que apela neste sentido. Já antes da pandemia, já um grupo de 200 pessoas que se intitulou "Milionário Patriotas", onde se repetem alguns nomes dos que assinam a atual missiva, insistiu no sistema de impostos progressivo semelhante.A carta dos Milionários pela Humanidade realça que a pandemia deverá empurrar milhões para a pobreza e sobrecarregar sistemas de saúde já por si desadequados. Nesta ótica, a caridade não resolve o problema."Os governos devem assumir a responsabilidade de angariar os fundos que precisamos e despende-los justamente", defendem os autores da carta aberta, que consideram ter uma "dívida enorme" para com as pessoas que estão na linha da frente do combate ao vírus e que são "mal pagas".