Militar da GNR ferido em acidente na escolta ao autocarro do Benfica

Um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Coina ficou este domingo ferido, após ter sofrido um despiste da moto que conduzia durante a escolta de regresso do autocarro do Benfica à Academia no Seixal.

O acidente ocorreu pelas 21h40 de domingo.

Fonte da GNR disse ao CM que o militar seguia nas traseiras do autocarro dos encarnados, que regressava ao Caixa Futebol Campus após a vitória por 2-1 contra o Tondela, quando colidiu com um automóvel. O acidente ocorreu na A2, sentido Norte-Sul, junto à saída para o Fogueteiro.

A queda do motard da GNR no alcatrão foi inevitável. O acidente, no entanto, não serviu para fazer parar a comitiva benfiquista. "A escolta foi assegurada pelos outros motards que acompanhavam o autocarro", explicou a mesma fonte ao CM.

O militar foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde lhe foram diagnosticados ferimentos ligeiros.