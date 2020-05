A revista 'Sábado' noticiou que o Ministério Público contraiu um parece favorável em relação à saída do juiz Paulo Registo, um magistrado assumidamente benfiquista, do julgamento de Rui Pinto. A defesa do pirata informático havia pedido o seu afastamento e o próprio magistrado já havia feito um pedido de escusa.





A decisão final cabe a um juiz do Tribunal da Relação de Lisboa.Recorde-se que também Helena Leitão, juíza-adjunta do coletivo que vai julgar Rui Pinto, colocou o lugar à disposição , alegando conflito de interesses.