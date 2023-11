Ministério Público pede prisão preventiva para Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado

O Ministério Público está a pedir a prisão preventiva para Vítor Escária, ex-chefe de gabinete de António Costa, e Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo do primeiro-ministro, no âmbito do processo 'Influencer', que investiga os negócios do lítio e do hidrogénio.Os advogados de defesa estão a convencer o juiz, no Campus de Justiça, de que não deve ser esta a medida de coação a aplicar.O Ministério Público pediu uma caução de 200 mil euros para Afonso Salema e 100 mil para Rui Oliveira Neves, bem como a suspensão de funções e proibição de contacto com Câmara de Sines por parte de Nuno Mascarenhas.As medidas de coação serão anunciadas amanhã, às 15 horas.