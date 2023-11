Ministério Público troca o nome de Costa Silva com o de António Costa

Em causa, a escuta de 31 de agosto de 2022 entre Afonso Salema e Lacerda Machado.

Diogo

O Ministério Público cometeu um lapso na transcrição de uma escuta telefónica entre Lacerda Machado e Afonso Salema, consultor e o administrador da Start Campus, sabe o Correio da Manhã . O MP trocou o nome do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, com o do primeiro-ministro António Costa."Tá bem. Eu vou decifrar essa, se é Economia ou Finanças. Vou começar por aí e depois logo lembro como tomamos a iniciativa de suscitar e sugerir. Se for Finanças eu falo logo com o Medina ou com o António Mendes, que é o Secretário de Estado. Se for Economia arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa".Magalhães e Silva, o advogado deLacerda Machado, confirmou esta manhã, à entrada da Campus da Justiça, o lapso cometido pelo MP e esclareceu que na escuta se ouve António Costa Silva, mas na transcrição o MP só escreve António Costa.