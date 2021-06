Ministra da Saúde responde a Merkel

"Sabemos que as mutações e variantes [da Covid] não ficam só num determinado território", disse a Ministra da Saúde, Marta Temido, em resposta às declarações da Chanceler alemã, Angela Merkel, depois de ter criticado Portugal por ter aberto a porta aos ingleses e com isso ter permitido a entrada da variante Delta no País.



A nova variante indiana 'Delta' está a atingir Portugal e a causar preocupação e para a Ministra da Saúde, o processo de combate da Covid-19 tem sido "um esforço continuo".



"Temos que estar conscientes que estamos a lidar com um fenómeno que se reveste de muitas incertezas", disse Marta Temido, acrescentando que "as vacinas são seguras e têm qualidade, mas não são um milagre".



A Ministra da Saúde afirmou ainda que "a possibilidade de uma pessoa vacinada contra a Covid-19 contrair a doença é reduzida em termos de probabilidade".