Ministro da Administração Interna da Ucrânia e vice ministro morrem em queda de helicóptero em Kiev

O helicópetro que caiu perto de uma creche e de um prédio residencial em Kiev, na Ucrânia, trazia a bordo o ministro da Administração Interna da Ucrânia, Denis Monastyrsky, e o vice ministro, Yevgeny Enin, que terão morrido.De acordo com última atualização, morreram 18 pessoas, entre elas crianças. Para o hospital foram levadas 26 pessoas, 12 delas crianças.O governador de Kiev, Oleksiy Kuleba, já reagiu e avançou que no momento da explosão estavam crianças e funcionários no jardim de infância que foram retiradas."Estamos a obter informações sobre as vítimas e as circunstâncias", escreveu o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, na plataforma de mensagens Telegram.De acordo com imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver um prédio em chamas.