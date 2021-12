Ministro Eduardo Cabrita demite-se

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, demitiu-se, esta sexta-feira, das funções como ministro.A decisão surge depois do Ministério Público acusar o motorista do ministro de homicídio negligente no acidente que matou um homem na A6 que fazia trabalhos na via.Durante a conferência onde reagiu à acusação do Ministério Público, Eduardo Cabrita fez um balanço dos quatro anos em que fez parte do Governo português, referindo que restaurou o serviço de proteção civil, garantindo nos quatro anos o principal objetivo: "que nunca nenhuma vida humana fosse perdida em contexto fde incêndio rural, só perderam a vida bombeiros"."Portugal tem forças da GNR que salvaram milhares de vidas nas ilhas gregas", acrescentou.