O míssil que abateu o avião da Malaysia Airlines que sobrevoava a Ucrânia durante o Verão de 2014 terá sido disparado por um sistema antiaéreo pertencente ao Exército russo, apurou uma equipa internacional de investigadores.





Kiev e Moscovo têm trocado acusações de culpa com as autoridades ucranianas a acusar a Rússia de ter fornecido o sistema antiaéreo aos rebeldes que ocupam grande parte do território ucraniano e que abateram o avião julgando tratar-se de um aparelho militar inimigo. Por sua vez, do Kremlin recusam a ideia de apoiarem militarmente os grupos separatistas, garantindo que as forças ucranianas são responsáveis pela queda do avião.Autor: Diogo Barreto/ Sábado