Moção de censura ao Governo votada esta quinta-feira às 15 horas

A moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal contra o Governo vai ser votada esta quinta-feira às 15 horas. O partido diz que "o governo não serve o país" e que não esquece "o passado de João Galamba".Já o debate de urgência pedido pelo PSD sobre a "Situação política e a crise no Governo" ficou agendado para quarta-feira, tendo o Chega retirado a sua iniciativa sobre a mesma matéria.

Estas iniciativas partidárias foram anunciadas na quinta-feira passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.