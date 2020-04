Morreram mais 16 pessoas em Portugal com coronavírus: casos confirmados aumentam apenas 4%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 311, o que traduz uma subida de 16 face a ontem, quando estavam contabilizados 295 óbitos, anunciou a DGS esta segunda-feira, 6 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 4% para 11.730. Ontem, o número de infetados tinha subido 7,16% para 11.278, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 452.



O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24 horas de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (168), seguida da região Centro (76), da região de Lisboa e Vale do Tejo (60) e do Algarve, com sete mortos.