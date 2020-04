Morreram mais 26 pessoas em Portugal com coronavírus e casos aumentaram 2,6%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 880, o que traduz uma subida de 26 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 854, anunciou a DGS este sábado, 25 de abril.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,6% para 23.392, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 595. Ontem tinham aumentado 2% para 22.797.O crescimento diário do número de mortos baixou em termos absolutos (26 contra 34 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (3% contra 4,1% ontem).Verifica-se uma ligeira aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (2,6% contra 2% ontem). Em termos absolutos também aumentou (595 contra 444 ontem).Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,76%, em linha com o registado ontem (3,75%). Nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 13,6%.Segundo o boletim diário da DGS, há 502 mortos no Norte (mais de metade do total), 170 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 188 no centro e 11 no Algarve. Os Açores registam 8 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.Entre as vítimas mortais, 591 têm mais de 80 anos (67% do total); 178 entre 70 e 79; 77 entre 60 e 69; 24 entre 50 e 59 e 10 com idade entre 40 e 49 anos. 439 são mulheres e 441 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 231.737 (ontem estava em 227.393) e 4.783 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.377 ontem).Existem 1.277 casos recuperados, acima dos valores registados ontem (1.228), representando já 5,5% do total de infetados. O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 29.932.