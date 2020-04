Morreram mais 31 pessoas em Portugal com coronavírus: casos aumentam 2,1%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 535, o que traduz uma subida de 31 face a ontem, quando estavam contabilizados 504 óbitos, anunciou a DGS esta segunda-feira, 13 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 2,1% para 16.934. Ontem, o número de infetados tinha subido 3,74% para 16.585, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 2,1%.





O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos baixou (31 contra 34 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (6% contra 7% ontem).Verifica-se também uma descida no crescimento do número de infetados (2,1% contra 3,74%). Em termos absolutos também se registou uma desaceleração (349 contra 598 ontem).