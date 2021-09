Morreu a presidente da ERSE Cristina Portugal

Morreu na madrugada desta quarta-feira Cristina Portugal, presidente do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), indica a própria organização, em comunicado.





Tinha 56 anos e morreu de forma súbita, lê-se na nota. Presidia ao conselho de administração desde maio de 2017, tendo anteriormente desempenhado funções como vogal do Conselho de Administração e como presidente do Conselho Tarifário durante 15 anos.Era licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática já emitiu uma nota de condolências, manifestando "grande pesar" pelo falecimento.

"O seu contributo para o desenvolvimento do setor energético português foi decisivo, assim como foi crucial o seu papel na estabilização do quadro regulatório que permitiu o grande impulso das energias renováveis. Nos dois anos em que trabalhámos de mais perto, aprendi a admirar o seu profissionalismo e independência, valores que deixou na ERSE e que tão bem soube transmitir a quem com ela trabalhou", indica João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente.