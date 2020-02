Morreu Álvaro Barreto, antigo ministro e presidente da Soporcel

Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira, noticiou o jornal Público. O político e gestor faleceu aos 84 anos após ter estado internado durante vários meses num hospital de Lisboa.





Integrou seis governos diferentes, o último dos quais em 2004, que foi liderado por Pedro Santana Lopes. Ligado ao PSD, foi ministro pela primeira vez no governo de Carlos Mota Pinto, sendo que de acordo com o Público também integrou os executivos liderados por Francisco Pinto Balsemão, Sá Carneiro, Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva."Ele entra na política logo após o 25 de abril e reencontro-o como ministro da Indústria quando eu era vice-presidente da Quimigal em 1978", disse ao Público Eduardo Catroga que, tal como Álvaro Barreto, iniciou a sua vida profissional no grupo Mello.

Na carreira como gestor destacou-se como presidente da Soporcel, empresa que viria depois a ser comprada pela Portucel.