Morreu antiga dirigente da UGT e deputada socialista Elisa Damião

A antiga dirigente da União Geral de Trabalhadores (UGT) e deputada do PS entre a V e VI legislaturas Elisa Damião morreu este sábado com 75 anos, disse à Lusa fonte do Conselho Económico e Social (CES).

Elisa Maria Ramos Damião foi deputada socialista eleita pelos círculos eleitorais de Braga (V Legislatura), Leiria (VI) e Lisboa (VII), entre 1987 e 1999, onde desempenhou o cargo de secretária da mesa da Assembleia da República.

Antiga dirigente do PS e membro do Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Qualidade de Vida, Elisa Damião fez também parte da direção de José Manuel Torres Couto na UGT, na década de 1980.

Enquanto eurodeputada, entre 1999 e 2004, integrou a Comissão de Emprego e Assuntos Sociais e Delegação para as relações com o Canadá.