Morreu Artur Albarran

O apresentador e antigo jornalista Artur Albarran morreu esta terça-feira, aos 69 anos. A personalidade da televisão, retirada dos ecrãs há vários anos, lutava contra um cancro.Artur Albarran tinha, no último ano, enfrentado vários problemas de saúde. Em novembro foi internado de urgência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, tendo contraído uma meningite. Esteve em isolamento e com prognóstico reservado, apurou o Correio da Manhã na altura. Desde então Artur Albarran nunca recuperou totalmente.