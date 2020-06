O ator Ian Holm morreu esta sexta-feira aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo seu agente e avançada ao The Guardian.



"É com grande tristeza [que se anuncia] que Sir Ian Holm faleceu esta manhã, com 88 anos", disse ao jornal britânico o agente do ator.

cyborg Ash)

Morreu "pacificamente" num hospital em Londres, rodeado pela sua família.

Conhecido pelos seus papéis em Alien (e O Senhor dos Anéis - onde interpretou o papel de Bilbo Baggins -, Holm sofria de Parkinson.