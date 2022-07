Morreu Irina Fernandes, rosto da luta contra o cancro que emocionou Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Irina Fernandes, de 38 anos, morreu depois de dois anos de luta contra o cancro da mama.A autora da página de Instagram "Cancer I Love You" e protagonista da série de reportagens ‘Amor Cura’ tornou-se uma imagem nacional da luta contra a doença que a assolava.O anúncio foi feito no Instagram da artista pelo companheiro, Rui. "A Irina partiu. Fico eu, tu, ele, nós, vós, eles para contar o que vimos. E o que vimos foi um substantivo e um verbo. Que juntos fazem mais que uma frase. Fazem uma lei universal. Amor cura.", lê-se na mensagem partilhada.A artista já tinha sido submetida a uma operação de sete horas a dois tumores metastáticos no cérebro e partilhou o processo de preparação e de recuperação na rede social.