Morreu irmão de Rui Vitória

Morreu Vitor Vitória, irmão de Rui Vitória, atual selecionador do Egipto. As cerimónias fúnebres decorrem domingo, a partir das 15h30, na Igreja de S. Pedro, em Alverca, com o funeral agendado para as 16 horas no cemitério de Alverca.A notícia foi dada pelo Futebol Clube de Alverca, clube no qual Vitor Vitória desempenhou diversas funções.A família enlutada, Record endereça sentidas condolências.