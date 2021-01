Morreu Larry King

Larry King, famoso apresentador de televisão norte-americano, morreu este sábado aos 87 anos. Larry King tinha sido hospitalizado com Covid-19 em Los Angeles no início de janeiro. Devido aos protocolos do hospital, os três filhos de King não puderam visitá-lo.



A debilitada saúde de Larry King levou à construção da Fundação Larry King Cardiac, uma organização sem fins lucrativos destinada a ajudar as pessoas sem seguro de saúde a pagar pelos cuidados médicos.







